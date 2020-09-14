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В Пскове улицу Индустриальную перекроют в районе виадука 19 сентября

В Пскове 19 сентября с 8.00 до 23.00 закрывается движение автотранспорта по улице Индустриальной в районе виадука. Ограничение вводится в рамках работ по реконструкции перекрестка улиц Инженерной и Индустриальной. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

В качестве объездов рекомендуется использовать объездную дорогу и улицу Литейную, а также улицу Новаторов.

При движении администрация рекомендует заранее выбирать пути объезда, обращать особое внимание на схему организации движения и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.