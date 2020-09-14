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УГХ Пскова: Новые знаки запрета для велосипедов распространяются только на тротуар

В УГХ объяснили правила применения знаков «Движение на велосипедах запрещено». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, в рамках муниципального контракта на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Псков» в связи с многочисленными жалобами жителей города были установлены дорожные знаки 3.9 «Движение на велосипедах запрещено» на тротуарах моста 50-летия Октября через реку Великую.

По просьбам велосипедистов, в управлении городского хозяйства администрации Пскова подробно разъяснили правила применения дорожных знаков и диапазон из действия.

В соответствии с пунктом 5.1.3 ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» действие знаков распространяется на проезжую часть, тротуар, обочину, трамвайные пути, велосипедную, велопешеходную или пешеходную дорожки, у которых или над которыми они установлены.

Дорожные знаки 3.9 «Движение на велосипедах запрещено» установлены справа от тротуара, и, соответственно, их действие распространяется только на тротуары моста 50-летия Октября.