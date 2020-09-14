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Новые тротуары появятся на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

Новые тротуары появятся по правой стороне улицы Кузбасской Дивизии в Пскове, а по левой - благоустроят нынешние. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ.

Согласно проекту реконструкции улицы, будет обустроено кольцевое пересечение улиц Западной и Кузбасской. Улица Кузбасской Дивизии является магистральной - с двумя полосами в одну сторону и двумя - в другую, с устройством разделительной полосы шириной 5 м, на которой оборудуют ограждение для пешеходов. Также запланированы три автобусных остановки.

Кроме того, окольцовывается улица Крестки, движение будет направлено в одну сторону - от улицы Кузбасской Дивизии до улицы Западной.

Помимо этого, будет присоединен новый микрорайон. «Улица Западная станет полноценным бульваром», - пояснили в пресс-службе.

Глава Пскова Елена Полонская, депутат городской Думы по округу №10 Любовь Николаева, проектировщик «СДМ Проект» Галина Мышинская на встрече с жителями домов №№30-50 по улице Кузбасской Дивизии обсудили проект реконструкции улицы.

Глава города заметила, что проект исключает попадание детей на проезжую часть, сквер будет огорожен и оборудован пешеходными переходами. Решится проблема освещенности пешеходной зоны - по улице Кузбасской Дивизии установят светодиодные светильники.