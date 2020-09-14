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Псковская область заняла 25 место из 83 по выполнению «дорожного» нацпроекта

Псковская область заняла 25 место среди 83 субъектов страны по выполнению нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Регион уже освоил 66% выделенного объема средств, сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

На фото: участок дороги Невель – Новохованск - граница с Республикой Беларусь

Изначально в этом году было запланировано привести в порядок 46 объектов дорожной инфраструктуры, но, благодаря экономии, экономии от экономии и федеральной поддержке будут дополнительно отремонтированы еще 21 объект (итог фактически в 1,5 раза больше плана).

Отметим, что некоторые из новых объектов не ремонтировались с 70-х годов, и только сейчас появились в фокусе внимания дорожников.