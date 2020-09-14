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Ремонт шести улиц начнут в Пскове до конца года

Ремонт 6 улиц начнут в Пскове до конца года. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, по трем улицам определены подрядчики, еще по трем идут конкурсные процедуры. По одной из улиц с выбранным подрядчиком рассматривается жалоба в УФАС.

ООО «Дорстройсервис» выполнит ремонт улицы Ипподромной за 7 млн 179 тыс. 210 рублей. На аукцион была подана только одна заявка. Ремонтируется улица Ипподромная (участок от Индустриальной до Инженерной) без перерывов движения транспортного потока. Протяженность участка – 0,710 км. Тип покрытия – капитальное, вид покрытия - асфальтобетон. Ширина проезжей части – от 4,5 м до 7,5 метров. Окончание ремонтных работ – 1 декабря.

ООО «Строительно-монтажное управление-17» выполнит ремонт улицы Аллейной за 8 млн 993 тыс. 504 рубля. На аукцион была подана только одна заявка. Ремонтируется улица Аллейная (участок от Инженерной до Аллейного переулка) и Аллейный переулок (участок от Аллейной до Индустриальной). Протяженность – 0,566 км. Тип покрытия – капитальное, вид покрытия - асфальтобетон. Ширина проезжей части – от 4 м до 6 метров. Окончание ремонтных работ – 1 декабря.

ООО «Строительно-монтажное управление-17» подало единственную заявку на ремонт улицы Школьной с ценой 9 млн 220 тыс. 387 рублей 20 копеек. Сообщается, что определение поставщика по жалобе приостановила антимонопольная служба. Ремонту подлежит участок улицы Школьной, от Труда до Герцена, протяженностью 0,330 км. Ширина проезжей части – 7,5 м. Окончание ремонтных работ – 1 декабря.

До 30 ноября проведут ремонт улицы Инженерной (участок от Алтаева до Труда). Ремонт проводится без перерывов движения транспортного потока. Протяженность участка – 1,276 км. Ширина проезжей части – 14 м. Начальная цена - 31 млн 335 тыс. 296,40 рублей. Аукцион проведут 24 сентября.

Также ищут подрядчика для ремонта площади Героев-десантников (протяженность участка - 0,2 км, ширина - 16 метров) и улицы Кузнецкой, от площади Героев-десантников до площади Победы (протяженность участка – 0,320 км, ширина проезжей части - 14 метров). Окончание ремонтных работ – 30 ноября. Начальная цена составляет 22 млн 632 тыс. 882 рубля 40 копеек. Аукцион проведут 24 сентября.

Еще один аукцион объявлен на ремонт улицы Ижорского Батальона (участок от Леона Поземского до Чудской). Задание разделено на два этапа (ПК 0+000 – ПК 0+095, ширина проезжей части - 11,1-14 метров, ПК 0+095 – ПК 0+431, ширина проезжей части - 6 м-6,5 м, ПК 0+431 – ПК 0+575, ширина проезжей части 7,5 м-8,4 м). Окончание ремонтных работ – 30 ноября. Аукцион проведут 24 сентября.