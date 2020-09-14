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В Пскове отремонтируют участок улицы Крупской возле многоэтажек

В Пскове отремонтируют участок дороги за домами №62а по улице Инженерной и №22, 28 по улице Крупской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В настоящее время на улице Крупской активно ведутся работы по ремонту дорожного полотна в рамках контракта по выполнению работ на улице Ипподромной (на участке от Крупской до Герцена) и улице Крупской. Подрядчик - ООО «ДРС60». Сейчас день идет укладка асфальтового покрытия.

Управление городского хозяйства призывает псковичей с пониманием отнестись к ремонту, убирать свои автомобили на время проведения работ и соблюдать требования дорожных знаков, чтобы не затруднять процесс ремонта.

Депутат городской Думы, региональный координатор партпроекта «Безопасные дороги» Денис Иванов отметил, что подобного объема дорожных работ в Пскове никогда не было. «Дороги ремонтируют в рамках различных программ - федеральных, муниципальных, партийных, но цель преследуется одна - сделать жизнь псковичей комфортной и безопасной», - подчеркнул он.

Между тем глава города Елена Полонская выразила благодарность главе администрации Александру Братчикову за то, что «впервые за многие годы в городе разыграны своевременно все аукционы, и идет активный ремонт дорог».

Напомним, 9 сентября к главе Пскова в ходе рабочего выезда обратились жители округа №13 с просьбой оказать содействие в решении вопроса по ремонту участка дороги за домами №62а по улице Инженерной и №22, 28 по улице Крупской. Жильцы пояснили, что во время строительства дома №22 по улице Крупской этот участок дороги использовался для проезда крупной строительной техники, в результате чего было разрушено дорожное полотно.

Добавим, благодаря поддержке губернатора области Михаила Ведерникова в этом году на ремонт дворовых проездов выделено порядка 100 млн рублей, в среднем - по 6,5 млн на каждый округ.