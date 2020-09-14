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Замглавы Пскова просит прокуратуру проверить ход ремонта перекрестка на Инженерной

Заместитель главы города Пскова Александр Баев просит прокуратуру провести проверку исполнения контракта по реконструкции перекрестка улиц Инженерная и Индустриальная. Соответствующее письмо в адрес прокурора города Константина Тельнова он направил 16 сентября.

«В связи с задержками исполнения контракта по проведению реконструкции перекрестка улицы Инженерна и улицы Индустриальная прошу провести проверку по факту выполнения данного контракта и принять соответствующие меры», - написал Александр Баев и попросил направить ответ в Псковскую городскую Думу.