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АвтоМир / Дороги

Замглавы Пскова просит прокуратуру проверить ход ремонта перекрестка на Инженерной

17.09.2020 17:23|ПсковКомментариев: 0

Заместитель главы города Пскова Александр Баев просит прокуратуру провести проверку исполнения контракта по реконструкции перекрестка улиц Инженерная и Индустриальная. Соответствующее письмо в адрес прокурора города Константина Тельнова он направил 16 сентября.

«В связи с задержками исполнения контракта по проведению реконструкции перекрестка улицы Инженерна и улицы Индустриальная прошу провести проверку по факту выполнения данного контракта и принять соответствующие меры», - написал Александр Баев и попросил направить ответ в Псковскую городскую Думу.

Теги: #ремонт дорог #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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