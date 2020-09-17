АвтоМир / Дороги

Дерево упало на такси «Везет» на Ипподромной в Пскове

Дерево упало на движущийся автомобиль в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском отделе ГИБДД УМВД, это произошло 17 сентября в 21.20 у дома №145-б по улице Ипподромной.

Автомобиль «Рено Логан» (такси «Везет») под управлением водителя 1984 года рождения ехал в сторону улицы Леона Поземского. Во время движения на него упало большое дерево.

Пострадавших нет. Сработала подушка безопасности. У автомашины повреждены передний бампер, панель, крылья, фары, капот, задний бампер, правое крыло.

Кроме автомобиля, сбит дорожный знак возле автобусной остановки, оборвана кабельная линия.