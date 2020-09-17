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Проваливший ремонт дороги под Псковом подрядчик попадет в список недобросовестных поставщиков

Проваливший ремонт автодороги Глоты - «Весна-80» в Псковском районе подрядчик может быть внесен в список недобросовестных поставщиков. Об этом сообщил председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин на пресс-конференции 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы расторгли три договора с этим подрядчиком», - уточнил Борис Елкин. Документы переданы в федеральную антимонопольную службу для внесения в список недобросовестных поставщиков.

По словам руководителя ведомства, подрядчик «очень сильно подвел». Сейчас проводится повторная закупка. Все три дороги выставляют на торги.