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Советский мост в Пскове ждет реконструкция в ближайшие 2 - 3 года

Советский мост в Пскове ждет реконструкция в ближайшие 2-3 года. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова со ссылкой на главу городской администрации Александра Братчикова.

«Перспектива на ближайшие 2-3 года - ремонт Советского моста», - сообщил он. - Мост требует капитального ремонта, и затягивать этот процесс нельзя. Проект уже прошел государственную экспертизу, у нас есть понимание стоимости этого моста».

Реконструкция моста, по словам сити-менеджера, подразумевает расширение проезжей части, чтобы создать две полноценных полосы в обе стороны. «Четыре полосы существенно разгрузят автомобильный поток от улицы Набат до площади Ленина», - отметил Александр Братчиков.