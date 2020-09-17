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Два асфальтоукладчика и шесть катков работают на улице Рокоссовского в Пскове

На улице Рокоссовского в Пскове, которую в этом году ремонтируют как «Улицу Победы», началась укладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В работе задействовано 2 асфальтоукладчика, 6 катков, самосвалы, погрузчики и около 40 рабочих подрядной организации ООО «ДорСтройСервис». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Для верхнего слоя покрытия используется асфальтобетонная смесь на габбро-диабазе. За один рабочий день удалось заасфальтировать 5 тыс 700 кв. метров дорожного полотна - правая сторона улицы от Рижского проспекта до улицы Коммунальной. В начале следующей неделе подрядчик приступит к фрезерованию левой стороны этой части дороги.

Завтра асфальтные работы продолжатся на отрезке между Рижским проспектом и Гаражным проездом. Сейчас там выполнено устройство выравнивающего слоя. Параллельно ведутся работы по устройству покрытия из брусчатки на автобусных остановках.

Проект «Улица Победы» приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. На протяжении всего года в 83 регионах-участниках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируют дороги, улицы, названные в честь героев или событий войны. В Псковской области в план таких мероприятий вошло 13 объектов в разных районах региона. В Пскове уже выполнен ремонт улицы Черняховского, в Порхове - улицы Орлова, в селе Полоное - улицы Аудрини, в Острове - улицы Рымара, в деревне Лычево Великолукского района - улицы 9 Мая.