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Тротуар появился на улице Рельсовой в Пскове

Завершились работы по оборудованию пешеходной дорожки вдоль улицы Рельсовой в Пскове, сообщается в Instagram-аккаунте ОМСУ.

В 2019 году за счет средств городского и областного бюджетов здесь отремонтировали дорожное покрытие и укрепили обочины. В этом году по просьбам жителей на обновленной улице появился тротуар, а у дома №6 организуют пешеходный переход.

Ремонт тротуаров также завершили на улице Западной (на участке от улицы Коммунальной до Рижского проспекта) и улице Народной (на участке от улицы Юбилейной до Рижского проспекта). «К качеству выполнения работ на последней улице есть ряд замечаний, но подрядчик устранит их в ближайшее время», - добавили в городской администрации.