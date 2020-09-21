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Горожане поблагодарили власти Пскова за ремонт дорог и междворовых проездов

Горожане поблагодарили власти Пскова за ремонт дорог и междворовых проездов. Как сообщил Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, псковичка Лилия Залога выразила признательность за ремонт проезжей части по улице Крупской. «Начали делать в пятницу. От Герцена до Инженерной. Сняли асфальт на Крупской и выравнивали уже в частном секторе. Спасибо большое за работу», - отметила она.

Ремонт на улице Крупской ведется в рамках контракта по выполнению ремонтных работ на улице Ипподромная (на участке от ул. Крупская до ул. Герцена) и улице Крупская. Стоимость контракта - 7 млн 643 тыс. 005,34 рублей. Работы выполняет ООО «ДРС60». Срок выполнения - 15 октября.

Наталья Федотова, проживающая на Рижском проспекте, поблагодарила власти города за восстановление тротуаров на территории между школами №10 и 19. «Встреча с жителями домов между 10-й и 19-й школами была совсем недавно, но я хочу поблагодарить вас уже сейчас за начало работ по восстановлению тротуаров. Да и в песочницу сразу завезли песок», - написала она в адрес главы города Елены Полонской. Помимо этого псковичка попросила обратить внимание на работу УК №13, которая обсуживает данный микрорайон.