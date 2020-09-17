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Мост через ручей введен в эксплуатацию в Порховском районе

После капитального ремонта введен в эксплуатацию мост через ручей на 11-ом км автомобильной дороги Заозерье - Бродовичи - Дубье в Порховском районе. Комиссия заказчика ремонта, ГБУ ПО «Псковавтодор», приняла объект без замечаний, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Работы проводились за счет средств областного бюджета. На эти цели было выделено около 36 млн рублей. Подрядная организация - ООО «Автомобильные дороги Пскова» - возвела монолитную железобетонную рамную конструкцию моста. Сложность заключалась в большом количестве ручных работ, связанных с возведением пространственного арматурного каркаса опор и пролетного строения, устройства опалубки индивидуального проектирования и последующего бетонирования конструкций. В ходе работ было использовано более 150 кубометров бетонной смеси и более 20 тонн арматурной стали.

Мост имеет длину 18 метров и ширину 10 метров, две полосы движения и технологический проход для пешеходов с барьерным и перильным ограждением. Дорога, на которой находится искусственное сооружение, относится к IV категории, расчетная скорость движения – 80 км/ч.