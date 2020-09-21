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АвтоМир / Дороги

Вопрос строительства объездной дороги вокруг Великих Лук поручил проработать Михаил Ведерников

21.09.2020 21:49|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 21 сентября, провел рабочее совещание с главой Великих Лук Николаем Козловским и руководителем городской администрации Любовью Романовой. Основное внимание сторон было акцентировано на обсуждении актуальных вопросов развития транспортной инфраструктуры в городе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В частности, Любовь Романова отметила, что ведется активная разработка проектной документации по строительству путепровода, который соединит проспект Гагарина и улицу Малышева. Сооружение позволит снизить загруженность улиц города, а также сократит время прибытия на вызовы экстренных служб. Николай Козловский отметил, что данный объект в городе востребован и позволит создать комфортные условия для передвижения транспорта.

Замгубернатора Василий Осипов в свою очередь проинформировал, что для строительства данного инфраструктурного объекта специалисты ОАО «РЖД» подготовили технические условия по закрытию железнодорожного переезда «Лазавицкий», так как он находится на расстоянии менее 5 км от будущего путепровода. Они будут внесены в проект, который после этого пройдет окончательное согласование.

По итогам совещания глава региона дал ряд поручений. Так, в части строительства путепровода Михаил Ведерников отметил, что после окончания согласования проектной документации необходимо подготовить заявку для предоставления финансирования из федерального бюджета. Губернатор также поручил дополнительно проработать вопрос проектирования и строительства вокруг города объездной дороги. В перспективе это позволит освободить улицы Великих Лук от транзитного транспорта.

Две части Великих Лук, разделенные железнодорожными путями, ранее соединил путепровод, который расположен на участке от улицы Дьякова до улицы Промышленной. На реализацию проекта из консолидированного бюджета было выделено более 2 млрд рублей.

Ранее во время рабочей встречи с губернатором Михаилом Ведерниковым генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров поддержал инициативу строительства второго путепровода через железную дорогу с подключением к улично-дорожнойсети Великих Лук.

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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