АвтоМир / Дороги

88 млн рублей потратят на ремонт дороги Заполье - Гдов

88 млн рублей планируют потратить на частичный ремонт дороги Заполье - Гдов. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, работы проведут на участках км 51+915 - км 52+925, км 60+865 - км 64+420, км 66+865 - км 67+928 в Плюсском районе.

Начальная цена контракта - 88 млн 15 тыс. 898,61 руб. Источник финансирования - средства федерального и регионального бюджетов.

Протяженность участка – 5,628 км, вид покрытия - асфальтобетон, ширина проезжей части – 7 м. Число полос движения – 2.

Завершить ремонт планируется до 28 мая 2021 года.

Добавим, региональная дорога Заполье - Гдов протяженностью 147,690 км проходит по территории двух районов. 93,487 км дороги находится в Плюсском районе, 54,203 км - в Гдовском.