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Общественный пресс-центр ПЛН: Псковская область до и после БКАД

В среду, 23 сентября, в 12:30 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» в Псковской области.

К реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нашем регионе приступили в прошлом году, а сегодня называют одним из самых успешных по исполнению.

На какой стадии находятся дорожные работы по нацпроекту БКАД в этом году? Что уже удалось сделать? Что сделать еще только предстоит? Повлияли ли на работу «дорожников» ограничительные меры, связанные с угрозой распространения коронавируса? Все ли подрядчики справляются со своими задачами и выполняют ли все в срок?

Об этом мы попросим рассказать председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Бориса Елкина.

Дата проведения: 23 сентября. Начало в 12:30.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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