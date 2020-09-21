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Проект ремонта Ольгинского моста с расширением проезжей части заказали власти

В Пскове ищут подрядчика для разработки проектно-сметной документации на капитальный ремонт Ольгинского моста. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, ширина проезжей части составляет 13,6 метров. В будущем она уточняется проектом и составит не менее 16 метров. Ширина тротуаров должна остаться прежней, по 3 метра каждый.

На мосту имеется 4 полосы движения, протяженность участка - 655 метров с учетом подходов.

В проекте предписывается уточнить освещение, тип ограждения и другие параметры.

Начало и окончание капитального ремонта планируется на 2022 и 2023 годы.

Начальная цена контракта - 41,5 млн рублей. Вид договора подряда - муниципальный контракт с фиксированной ценой. Аукцион проведут 30 сентября.