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В Псковском районе отремонтирован мост через реку Кебца

Введен в эксплуатацию после капитального ремонта мост через реку Кебца в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Железобетонное сооружение было построено на 25-ом км автомобильной дороги Подборовье - Лопатово - Боровичи в 1978 году и не отвечало современным требованиям по безопасности. В неудовлетворительном состоянии находилось и песчано-гравийное покрытие на подъездах к мосту. В связи с этим в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы» была разработана проектная документация на капитальный ремонт сооружения и участка дороги общей протяженностью 476 метров.

Работы по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» проводило ООО «Автомобильные дороги Пскова». После капремонта длина моста составляет 33 метра. Пролетное строение состоит из 5 железобетонных балок. Мостовое полотно выполнено из асфальтобетона, имеет две полосы движения, тротуары с двух сторон, барьерное и перильное ограждение. Отремонтированный участок дороги теперь имеет асфальтобетонное покрытие. Таким образом, восстановлено транспортно-эксплуатационное состояние объекта, обеспечено безопасное движение, как автомобилей, так и пешеходов.

Стоимость работ составила 50,9 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета.

Добавим, что региональная дорога Подборовье - Лопатово - Боровичи относится к IV технической категории, проходит по территории Псковского и Порховского районов и связывает Торошинскую, Карамышевскую волости Псковского района и Дубровенскую волость Порховского района.