АвтоМир / Дороги

На полмесяца будет закрыт для автодвижения участок улицы Олега Кошевого

На полмесяца будет закрыт для автодвижения участок улицы Олега Кошевого. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ (органов местного самоуправления) Пскова, в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского с 8:00 24 сентября до 00:00 8 октября закрывается для движения автотранспорта участок улицы О. Кошевого от улицы Л. Поземского до улицы Школьной.

В качестве объезда определены улицы Труда и Школьная.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства, просят учесть данную информацию при планировании поездок и при возможности заранее выбирать пути объезда.