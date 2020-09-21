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«Дорстройсервис» отремонтирует дорогу Родина - Наволок в Псковском районе

Определена организация, которая выполнит ремонт автомобильной дороги Родина-Наволок на участке км 1+800 - км 7+700 в Псковском районе Псковской области. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, победителем стало ООО «Дорстройсервис» с предложением 63 млн 288 тыс. 621,64.

Начальная цена контракта составляла 63 млн 606 тыс.654,91 рублей. Источник финансирования - средства федерального бюджета.

Основной задачей ремонта является устранение дефектов и восстановление элементов автомобильной дороги, без затрагивания конструктивных и других характеристик надежности и безопасности.

участка – 5,9 км. Вид покрытия - асфальтобетон. Ширина проезжей части – 6,0 м; Число полос движения – 2.

Окончание ремонтных работ планируется до 17 декабря 2020 г.