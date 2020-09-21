Приостановлено определение подрядчика для ремонта дороги Псков - Паклино

Приостановлено по жалобе определение подрядчика для ремонта автомобильной дороги Псков - Паклино на участке км 0+000 - км 3+390 в Псковском районе. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляла - 38 млн 802 тыс. 771,60 рублей.
Источник финансирования реализации проекта - средства федерального бюджета.
Протяженность участка – 3,39 км, вид покрытия - асфальтобетон, ширина проезжей части – 6 м, число полос движения – 2.
Завершить ремонт планируется до 15 декабря 2020 года.