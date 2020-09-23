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Из-за ралли перекроют дороги в трех районах Псковской области

С 1 по 4 октября в связи с проведением финального этапа Чемпионата России по ралли «Псков-2020» временно прекращается движение транспортных средств по региональным дорогам Новоржевского, Палкинского и Печорского районов. Приказ подписал председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Тестовые заезды пройдут 1 октября на участке дороги Качаново — Луг — Родовое от деревни Качаново до деревни Луг Палкинского района. Временное прекращение движения вводится с 9:00 до 17:00. В этот же день с 10:00 до 18:00 будет перекрыт участок дороги Овчино — Дубровы — Литово от деревни Перхово до деревни Литово в Новоржевском районе.

В первый день соревнований, 3 октября, гоночные автомобили выйдут на дороги Палкинского района. Для обеспечения безопасности дорожного движения будет закрыт для транспорта участок дороги Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок от деревни Кудрово до деревни Качаново с 13:35 до 17:10. А с 13:50 до 17:30 закроют еще один участок этой же дороги — от деревни Качаново до дороги Симоняты — автодорога Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок — перекроют, а также отрезок дороги Симоняты — автодорога Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок от деревни Козлы до дороги Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок.

Во второй день, 4 октября, автогонки продолжатся в Печорском и Палкинском районах. С 9:05 до 12:00 и с 12:50 до 15:30 будет перекрыто движение по дороге Железово — Лавры от деревни Железово до деревни Лавры. В этот же временной промежуток закроют участок дороги Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок от деревни Лавры до деревни Высокий Мост. С 9:30 до 12:25 и с 13:15 до 15:55 — участок этой же дороги от деревни Высокий Мост Печорского района до деревни Качаново Палкинского района. С 9:50 до 12:45 и с 13:35 до 16:15 прекращается движение по участку дороги Печоры — Качаново — Пыталово — Вышгородок от деревни Качаново до деревни Сергино Палкинского района. В этот же период времени нельзя будет ездить по участку дороги Качаново — Луг — Родовое от деревни Луг до деревни Анашкино Палкинского района.

Организацией, обеспечивающей временное прекращение движения, определена Федерация автомобильного спорта Псковской области.