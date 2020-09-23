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Тротуары отремонтируют на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

Тротуары отремонтируют у домов №№34, 40, 42 по улице Кузбасской Дивизии в Пскове. С такой просьбой к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову обратилась псковичка в рамках приема граждан, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Тридцать лет ходим по лужам, колдобинам», - посетовала горожанка. По ее словам, у дома №42 тротуар с уклоном, зимой ходить невозможно, очень скользко, пешеходы постоянно падают.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков сообщил, что по итогам торгов есть экономия, и будет отремонтировано 890 кв. м покрытия. Всего на это предусмотрено 990 тысяч рублей.

Уже объявлен конкурс, в ближайшее время состоится аукцион. До 30 ноября тротуары планируется отремонтировать.