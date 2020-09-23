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Общественники контролируют ремонт дворов в Пскове

250 партийцев из 30 первичных организаций «Единой России» и около 600 жителей приняли участие в мониторинге состояния дворовых территорий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Вместе с общественниками ход работ проконтролировали депутаты фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе Ольга Федорова, Константин Болотин, Григорий Стороненков, Галина Неваленная, Любовь Николаева, Сергей Колосов, Сергей Гаврилов и глава Пскова Елена Полонская в рамках реализации партпроекта «Городская среда».

В ходе выездов были выявлены различные проблемы: ненадлежащее состояние территории около почты на улице Герцена, 16, отсутствие ремонта придомовой территории на Алтаева, 9, нехватка освещения на улице Труда, 16 и Труда, 22, отсутствие на улице Ижорского Батальона, 10 «лежачих полицейских» на проезжей части. Помеха обзору водителей - высокие кусты возле пешеходного перехода. Кроме того, есть необходимость сноса аварийной бани в микрорайоне «Кресты».

Также партийцы проинспектировали ход ремонта физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа у лицея «Развитие». в целом проанализировали результаты, полученные при ремонте дворовых территорий и проездов в рамках партпроекта «Городская среда».

Многие озвученные вопросы уже приняты в работу и решаются, заверили в партии. Так, по поводу освещения направлена заявка в УГХ, по благоустройству территории возле почты в адрес контрольного Управления администрации города также направлено соответствующее обращение. Работы по скосу дикорастущего кустарника в округе №12 и травы у кафе по улице Текстильной, а также сносу аварийного здания в микрорайоне «Кресты» уже выполнены. Вопрос установки гаражей для маломобильных групп населения находится на личном контроле у депутата. Установлены новые скамейки в сквере «Кораблик», спилены аварийные тополя по улице Юбилейной и по просьбам жителей заасфальтированы «народные тропы», прочищена «ливневка» на Юбилейной, 65, ремонтируется дорога по улицам Крупской, 22 и Инженерной, 62 А, снесена аварийная игровая площадка по Сиреневому бульвару, 17, обнаружены нарушения и выписаны предписания по алкогольной точке на Труда, 50, организован ремонт пешеходной зоны на Кузбасской Дивизии, 40, 42.

«Решается вопрос благоустройства прилегающих территорий к нестационарным торговым объектам. Возле многих магазинов уже оборудована парковочная зона и прибран участок. Помимо этого, большое внимание уделяется не только центральным районам, но и окраинам города. Работы по благоустройству Пскова продолжаются», - отметила заместитель секретаря регионального отделения партии, глава города Елена Полонская.