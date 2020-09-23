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Участок улицы Леона Поземского в Пскове заасфальтируют до 1 октября

Асфальт от улицы Леона Поземского до улицы Набат в Пскове уложат до 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Работы проводит подрядная организация ООО «Эгле» в рамках объекта «Совершенствование комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» (1 этап строительства)».

После выполнения предусмотренных проектом работ по укладке асфальтобетонного покрытия благоустроят прилегающую территорию в рамках реконструкции улицы Леона Поземского.

Улицу Леона Поземского реконструируют на всем ее протяжении - от Троицкого моста до границы города Пскова. Реконструкция затронет тротуары, парковочные места, зеленые зоны между тротуарами и зданиями, пересечения и въезды во дворы. Кроме того, заменят водопроводные, канализационные, ливневые сети, которые проходят под самой улицей.