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Велоактивисты проведут сегодня акцию против знака на мосту 50-летия Октября в Пскове

Велоактивисты намерены провести в Пскове сегодня, 23 сентября, в период с 18:00 до 18:30 акцию на мосту имени 50-летия Октября. Организатором акции выступает движение «Убитые дороги», рассказал Псковской Ленте Новостей один из участников, общественник Сергей Елизаров.

По его словам, активисты недовольны странностью установки дорожного знака, который противоречит, по их мнению, всем нормам. «Он указывает, что на велосипеде по мосту нельзя двигаться ни по тротуарам, ни по проезжей части. Абсурдный знак сам по себе. Поэтому в знак протеста ребята решили провести акцию», - поделился Сергей Елизаров.

Он напомнил, что изначально обещалось, что мост с помощью передвижных конструкций могут расширить, но по факту этого не произошло. В результате тротуары получились очень узкими.

«Если велосипедист будет переходить мост, идя рядом с велосипедом, то разминуться с другим прохожим, идущим навстречу, ему будет практически невозможно. Это было бы проще сделать, если бы человек двигался с невысокой скоростью на велосипеде. Участники акции хотят показать, что если едешь на велосипеде, то ты доставляешь меньше неудобств пешеходам, чем если ты идешь рядом с ним», - пояснил Сергей Елизаров.