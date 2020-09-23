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Двор на Белинского, 85 благоустроят в Пскове до конца октября

Объявлен аукцион на благоустройство дворовой территории дома №85 по улице Белинского в Пскове. Срок выполнения работ - до 30 октября включительно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Во дворе уложат асфальтовое покрытие, обустроят парковку, поменяют бордюрный камень и сделают понижающий бордюр для съезда. Глава Пскова Елена Полонская совместно с депутатом городской Думы Галиной Неваленной встретились с жителями этого, а также соседних дворов по улицам Белинского, 85А и Труда, 35. Решено по итогам аукциона провести встречу с подрядчиком, чтобы тот на месте пошагово объяснил псковичам, какие работы намечены.

«При возможности внесем свои коррективы. Например, чтобы заасфальтировать дорожку за домом», - заметила глава муниципалитета.

Дворовая территория на Белинского, 85 - уже четвертый в городе двор, который отремонтируют на средства, сэкономленные при проведении аукционов на благоустройство парка Энтузиастов. В этом списке также дворы по улицам Калинина, 14, Гоголя, 53 и Юбилейной, 73А.