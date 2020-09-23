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В Пскове на месяц закрыли участок улицы Волкова

В Пскове на месяц закрыт для движения автотранспорта участок улицы Волкова в районе дома №1. Решение принято в связи с проведением работ в рамках реализации проекта реконструкции улицы Леона Поземского. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, ограничение действует до 24.00 23 октября.

В качестве объезда определен проезд у дома №8 по улице Герцена.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании поездок, обращать особое внимание на существующую схему организации движения, а также неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.