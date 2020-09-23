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Тротуары по улице Ижорского Батальона в Пскове отремонтируют до 2024 года

Объявлен аукцион на заключение контракта на проектирование недостающих пешеходных дорожек в Пскове. В перечень объектов вошли дороги в округе №12, где необходимо обустроить тротуары.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, подрядчик должен будет спроектировать 1170 м тротуара по улице Шоссейной, от улицы Алмазной до улицы Окольной, почти 300 м тротуара на улице Ижорского Батальона, от дома №15 до улицы Алехина, а также 1 км обочины от дома №57 А по улице Ижорского Батальона до разворотной площадки.

«Мы шли к этому почти два года. Вопрос строительства тротуара на улице Ижорского Батальона мы поднимали неоднократно в ходе рабочих выездов главы Пскова и официальных лиц в Овсище. Если по итогам торгов будет определен подрядчик, то это будет означать, что, казалось бы, неподъемное дело сдвинулось с мертвой точки», - рассказал депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков.

По условиям контракта тротуары необходимо организовать с учетом движения всех групп населения, включая маломобильные.

Начальная цена лота - 4 млн 950 тыс рублей. Срок окончания подачи заявок - 7 октября.

Капремонт на указанных участках планируется проводить в 2021-2024 годах.