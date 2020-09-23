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Проваливший ремонт дороги до «Весны-80» подрядчик попал в реестр недобросовестных поставщиков

ООО «Меридиан» внесен в реестр недобросовестных поставщиков. Такое решение вынесло управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном УФАС.

Поводом для рассмотрения дела послужило обращение управления автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»), у которого с ООО «Меридиан» в этом году было заключено три контракта на ремонт участков автомобильных дорог Череха - Высоцкое - с/т «Весна-80», Порхов - Успенье и Порхов - Дно.

Все три контракта были заключены с компанией по итогам электронных аукционов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На дороге Череха - Высоцкое - с/т «Весна-80» ремонт должен был быть завершен 3 августа, а на двух других объектах - 25 августа. Однако подрядчик не выполнил свои обязательства в указанные сроки и нарушил условия договора. В связи с чем контракты с компанией были расторгнуты в одностороннем порядке с применением штрафных санкций.

«У нас нет времени на то, чтобы уговаривать подрядчиков выполнить свои обязательства по контрактам, так как скоро наступит зима, и дороги должны быть отремонтированы. У заказчика есть возможность обратиться ко второму участнику торгов и предложить ему выполнить работы на данных объектах, чтобы сделать это в срок или заново объявлять торги», - прокомментировала руководитель Псковского УФАС Ольга Милонаец.