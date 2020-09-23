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Качество ремонта дворов в Великих Луках проверили общественники

Качество ремонта дворовых территорий в Великих Луках проверили общественники 23 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Члены рабочей группы посетили отремонтированный в этом сезоне двор дома №2 на улице Витебской, оценили качество выполненных работ. В общественной приемке также приняли участие заместитель главы Великих Лук, член городского политсовета «Единой России» Денис Мунштуков, представители подрядной организации МУП «ДСУ», УЖКХ администрации города.

Напомним, что двор был приведен в порядок в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Здесь уложили новый асфальт, установили бордюры и оборудовали стоянку для машин.

«Все сделано качественно, претензий к подрядчику нет», - отметил Денис Мунштуков. Остались довольны качеством проведенных работ и другие участники комиссии. «На будущий год на избирательном округе будет проведено благоустройство еще четырех дворовых территорий. При планировании работ всегда учитываем пожелания общественных советников главы города и жителей, стремимся к тому, чтобы дворы были комфортными, красивыми и безопасными. Надеюсь, что жителям понравится результат нашей совместной работы», - подчеркнул Денис Мунштуков.

«Настоящее удовольствие теперь гулять в нашем дворе, особенно мамам с колясками. Раньше по тротуару было невозможно пройти, одни выбоины. Большое спасибо тем, кто выполнил эту работу», - поделилась своими впечатления о ремонте асфальтового покрытия в своем дворе общественный советник главы города от дома №2 на улице Витебской Дина Федорова.

Отметим, что также на территории округа №7 в 2020 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» был отремонтирован двор дома №48/12 на Октябрьском проспекте.