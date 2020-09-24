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После раскопок на улице Герцена приведут в порядок ливневку, проезжую часть и тротуары

После археологических раскопок на улице Герцена приведут в порядок ливневку, проезжую часть и тротуары. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова со ссылкой на управлении строительства и капитального ремонта администрации города.

На объекте культурного наследия федерального значения «Культурный слой древнего Пскова» в рамках реконструкции ул. Л. Поземского проводились археологические полевые работы, археологическому исследованию подлежала улица Герцена. После завершения археологических исследований подрядная организация выполнит мероприятия по реконструкции ливневой канализации, устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, а также работы по благоустройству прилегающей территории согласно проектно-сметной документации в рамках реконструкции ул. Л. Поземского.

Кроме того, в управлении напомнили, что в древности улица Герцена называлась Богоявленской и являлась одной из главных магистралей Запсковья в средневековом Пскове. Данные об основных характеристиках культурного слоя на участке проектирования были получены в результате археологических исследований на раскопах. Согласно плану 1740 года, на участке по ул. Герцена, 6а, в XVIII веке существовала уличная планировка, отмечены несколько каменных зданий, одно из которых соотносится с фактически выявленным в раскопе. Основным результатом раскопок было обнаружение свода постройки XVII - XVIII веков.

Во время раскопок на участке по ул. Герцена, 6, где исследовались сохранившиеся по всей площади отложения XVII - XVIII веков, были зафиксированы четыре каменные постройки, сохранившие существенную часть конструктивных черт и деталей. В части из них сохранились конструкции спуска, мощение пола, водоотводные устройства, свечные ниши.