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АвтоМир / Дороги

В Пскове ремонтируют двор на улице Юбилейной, 73а

25.09.2020 14:20|ПсковКомментариев: 0

На улице Юбилейной №73а в Пскове отремонтируют дворовую территорию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

24 сентября глава Пскова Елена Полонская (как депутат по округу №8) провела собрание с жителями многоквартирных жилых домов.
Она сообщила, что в округе проведена большая работа по развитию улично-дорожной сети: сделаны междворовые проезды, отремонтированы дворы, заасфальтированы народные тропы.

Неделю назад на улице Юбилейной, 73а начались работы по ремонту асфальтового покрытия.

Сэкономленные бюджетные средства в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» были направлены на несколько дворовых территорий, в том числе и на ремонт указанного двора. В ходе аукциона подрядчиком выбрано ООО «Доринстрой».

На сегодняшний день здесь уже заменен бортовой камень, отсыпана щебнем дорога и подходы к подъездам. Дорога ремонтируется в существующих границах с расширением на 50 см. Подрядчик планирует завершить работы досрочно - в течение следующей недели.

Жители рады таким приятным изменениям, но теперь просят для усовершенствования своего двора - спилить часть деревьев, которые густо посажены друг к другу и превратили дворовую территорию в «лес», отметили в пресс-службе. Эту просьбу озвучили подрядчику, и он уже приступил к работам, часть аварийных тополей ликвидирована.

После завершения работ по санации деревьев и кустарников во дворе будет установлено 4 скамейки и 4 урны, также сюда привезут плодородную почву для отсыпки зеленой зоны.

Кроме того, жителей волновал вопрос с парковочными местами. За домом №73а по Юбилейной по проекту предусмотрено 16 парковочных мест. Для того, чтобы увеличить автопарковки, жители могут самостоятельно собрать подписи и подать заявку в управление городского хозяйства для перевода части зеленой зоны в парковочную.

Теги: #благоустройство #дороги #ОМСУ
Источник: Псковская Лента Новостей
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