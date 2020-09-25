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Более 170 км псковских дорог отремонтируют по нацпроекту в этом году

Более 170 км дорог отремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Псковской области в 2020 году. Об этом сообщил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Большое количество дорог уже ввели в эксплуатацию - более 100 км, - отметил он. - Есть и дополнительное финансирование, в рамках которого сделаем более 12 км дорог. В принципе, работа кипит».

Кроме того, областной транспортный комитет сэкономил на торгах более 100 млн рублей. Уже выставляются на торги переходящие на 2021 год объекты, добавил Борис Елкин.

Борис Елкин также рассказал, что никогда не настаивал на том, чтобы в торгах участвовали подрядчики только из Псковской области. По его словам, недобросовестные подрядчики есть как среди приезжих, так и среди компаний псковского региона.