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Борис Елкин: Дорожники и археологи - не враги

Дорожные рабочие и археологи - не враги. Об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН 25 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

При этом дорожники жалуются на археологов, отметил он. «Никто зачастую не знает, какие археологические работы планируется проводить на объектах. В основном это связано с объектами в центре города. Конечно, это очень сильно тормозит работу, и подрядчику приходится нагонять темпы работ, чтобы объект ввести в эксплуатацию вовремя», - рассказал председатель комитета.

«Но это параллельные работы, которые нельзя исключать. Это вынужденная мера для достижения совместного результата. Дорожники и археологи - не враги, они работают в тесном контакте», - добавил Борис Елкин.