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У женской консультации в Пскове создадут около 100 парковочных мест

85% территорий отремонтировано в городском округе №8, рассказала глава Пскова Елена Полонская. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В настоящее время ремонтируется двор у дома №73а на улице Юбилейной, а также планируется провести работы во дворе на улице Юбилейной, 83а. «За тот период пока я была депутатом на данном округе, мы смогли отремонтировать 85% территорий, осталось только 4, которые нуждаются в ремонте - дома №№83, 83а, 85, 91 на улице Юбилейной», - уточнила Елена Полонская.

Она также отметила, что по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в план по строительству улицы Кузбасской Дивизии включена территория вокруг женской консультации и областной стоматологии. По ее словам, в частности, вокруг женской консультации появится около 100 парковочных мест.