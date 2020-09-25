АвтоМир / Дороги

Пассажирка пострадала в столкновении двух «Лад» у «Империала»

Один человек пострадал в столкновении на перекрестке улиц Юбилейной и Коммунальной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по городу Пскову, ДТП произошло около 6.00 у дома №87-а по Юбилейной.

Смотрите также Два автомобиля столкнулись напротив «Империала» в Пскове

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2115, мужчина 1991 года рождения, двигаясь со стороны Рижского проспекта налево на запрещающий сигнал, совершил столкновение с «Ладой Икс рей» под управлением женщины.

Пострадала пассажирка ВАЗа 1983 года рождения. Информация о травмах уточняется.

Водители пройдут медицинское освидетельствование.