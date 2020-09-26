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Больше половины читателей ПЛН высказались против новых кругов в Пскове

Больше половины читателей Псковской Ленты Новостей высказались против организации кругового движения на дорогах областного центра. Таковы результаты опроса, проведенного на сайте ПЛН в сентябре.

Читателям был задан вопрос: «На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение?». Однако свыше 53% принявших участия в опросе выбрали ответ «Я против кругов. Верните светофоры обратно!».

Еще 2% просто призывают остановиться в оптимизации дорожного движения.

Почти 18% респондентов посчитали, что прежде чем задумываться об организации новых кругов в областном центре, необходимо закончить работы на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной.

Около 12,5% опрошенных думают, что кругового движение, в первую очередь, необходимо организовать у областной прокуратуры (перекресток улиц Кузнецкой и Карла Маркса).

8,6% высказались за создание кругового движения на пересечении улиц Коммунальной и Юбилейной.

Почти 4% уверены, что давно пора организовать круговое движение на Октябрьской площади.

Чуть больше 1% считают, что сначала нужно сделать круговое движение на перекрестке Рокоссовского и Коммунальной.

Тогда как вариант «Не хватает «кольца» возле Fjord Plaza (Рижский проспект и дорога на Родину)» не набрал и 1%. Это оказался самый непопулярный вариант ответа.

Добавим, что на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос, в котором мы предлагаем читателям высказаться о судьбе здания бывшего кинотеатра «Октябрь».