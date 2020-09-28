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Псковский бизнесмен рассказал о непродуманной реконструкции тротуара на Гражданской

Реконструкция тротуара на улице Гражданской в Пскове не продумана. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал предприниматель Владимир Силецкий, владеющий помещением в доме №11 по Гражданской.

Бизнесмены, работающие по этому адресу, наблюдают за реконструкцией перекрестка со смешанными чувствами, заметил он.

Рабочие разобрали часть плитки, которую предприниматели в свое время укладывали за собственные средства. По словам собеседника, он сам вложил около 150 тыс. рублей в устройство плитки в ценах 2008-2009 годов. Благоустройство было согласовано с городскими органами управления. Сейчас часть плитки просто разобрали и выкинули. Часть уложена неаккуратно.

Предпринимателя удивляет непродуманность нового благоустройства тротуара. Вдоль фасада дома №11 имеется несколько желобов для стока дождевой воды с крыши. Теперь они закрыты бордюром, вода будет скапливаться на тротуаре.

Будущая зеленая зона засыпана строительными и бытовым мусором (камни, доски, пленка), который, по мнению предпринимателя, так и останется «похороненным под землей».

Повсюду разбросан асфальт, которому можно было найти лучшее применение. Например, можно было заделать ямы в проезде между домами №9 и №11 по Гражданской, считает Владимир Силецкий.

Он разговаривал с рабочими, которые занимаются реконструкцией перекрестка, но результатов это не принесло. По словам предпринимателя, дорожники в ответ только «хлопали глазами».

Бизнесмен также не понимает, что мешает договориться с собственником завода о замене неэстетичной бетонной стены.