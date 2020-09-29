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Около 60 дорожников и 30 единиц техники работают на Северном обходе Пскова

В активной фазе находятся дорожные работы на 1-ом пусковом комплексе Северного обхода города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

На разных участках объекта идут все виды дорожных работ. В этом задействовано около 60 рабочих и порядка 30 единиц техники: дорожная фреза, 2 асфальтоукладчика, катки, 7 манипуляторов, щетка, экскаватор-погрузчик, установка для устройства обочин, мини-погрузчики, 10 самосвалов.

В настоящее время на съездах с объездной дороги проводится фрезерование изношенного асфальтобетонного покрытия. Там, где срезка уже завершена, идет укладка верхнего слоя асфальта. Параллельно ведется отсыпка обочин асфальтогранулятом, выполняется устройство прикромочных водосбросных лотков. По основному ходу верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона уложен на 80%.

Ремонтируемый участок расположен между улицей Николая Васильева и транспортной развязкой Псков – Гдов, который был сдан в эксплуатацию в 2007 году. Его протяженность составляет 9,4 км. Дорога относится к II технической категории, имеет высокую интенсивность движения, в том числе грузового транспорта. Стоимость ремонта оценивается в 153 млн рублей.