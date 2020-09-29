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Нацпроект позволил привести в порядок более 13 км дороги Дедовичи - Дно - Костыжицы

Более 13 км автомобильной дороги регионального значения Дедовичи - Дно - Костыжицы довели до нормативного состояния по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

В порядок привели два участка трассы: один из них протяженностью 11,8 км расположен в Дедовичском районе между деревнями Крутец и Александрово. Второй участок длиной 1,33 км начинается в поселке Дачное и заканчивается за деревней Филиппково в Дновском районе. Работы выполняло АО «Буер» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор».

В ходе ремонта расчистили от кустарника более 2 га полосы отвода, выполнили планировку откосов и дна кюветов. На площади около 80 тысяч квадратных метров заменили асфальтобетонное покрытие, обочины укрепили щебеночно-гравийно-песчаной смесью С-11. На 4 водопропускных трубах заменили крайние звенья, еще на 14 - прочистили русла, укрепили откосы каменной наброской и бетоном. Выполнен ремонт 24 съездов асфальтобетоном и 30 съездов асфальтогранулятом. Дорожную разметку нанесли термопластиком по оси дороги и краской по краю.

В общей сложности отремонтировали 14 автобусных остановок, 6 из них с автопавильонами и 8 со скамейками и урнами, заменили старое барьерное ограждение.

На ремонт дороги направили 136,5 млн рублей из областного бюджета.

Дорога Дедовичи - Дно - Костыжицы протяженностью свыше 64 км относится к IV технической категории. Имеет две полосы движения. Ширина проезжей части составляет 6 метров, ширина обочин - от 2,2 до 3,3 метров. В прошлом году благодаря экономии на торгах по нацпроекту привели в порядок более 5 км трассы. В следующем году ремонт дороги будет продолжен.