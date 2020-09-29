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Три улицы отремонтируют в Острове на дополнительные деньги дорожного нацпроекта

В городе Острове отремонтируют улицы 1 Мая, Германа и Соляную на дополнительные средства, которые Псковская область получила на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Все три контракта администрация Островского района подписала с компанией «Дорожник-2010», победителем электронных аукционов.

Улицу 1 Мая приведут в порядок на участке от улицы Островских Молодогвардейцев до улицы Карла Маркса. Дорожники отфрезеруют старое покрытие дороги, выполнят устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, укрепят обочины смесью щебня с асфальтобетонной крошкой.

Аналогичные работы проведут на улицах Германа и Соляной. Протяженность каждого участка - 204 метра.

Общая сумма контрактов составила около 12,4 млн рублей. Работы должны быть выполнены до 30 ноября. Гарантийный срок на верхний слой покрытия из асфальтобетона - 5 лет, на обочины - 2 года.