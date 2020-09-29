В Пскове «дорожный отряд» отремонтирует улицу Инженерную за 31 млн рублей

ООО «Дорожный отряд» займется ремонтом улицы Инженерной в Пскове, на участке от улицы Труда до улицы Алтаева.
Как сообщается в документах на сайте госзакупок, организация стала победителем аукциона с предложением 31 млн 21 тыс. 943,44 рубля. Второе место заняла заявка ООО «Дорстройсервис» с предложением 31 млн 178 тыс. 619,92 рубля.
Протяженность участка – 1,276 км. Ширина проезжей части – 14 м.
Завершить ремонт планируется до 30 ноября 2020 года.
Предусмотрена гарантия:
- на дорожное покрытие проезжей части - 48 месяцев;
- на дорожную разметку термопластиком - 2 месяцев;
- наа комплекты колодцев, камеры – 48 месяцев.