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В Пскове «дорожный отряд» отремонтирует улицу Инженерную за 31 млн рублей

ООО «Дорожный отряд» займется ремонтом улицы Инженерной в Пскове, на участке от улицы Труда до улицы Алтаева.

Как сообщается в документах на сайте госзакупок, организация стала победителем аукциона с предложением 31 млн 21 тыс. 943,44 рубля. Второе место заняла заявка ООО «Дорстройсервис» с предложением 31 млн 178 тыс. 619,92 рубля.

Протяженность участка – 1,276 км. Ширина проезжей части – 14 м.

Завершить ремонт планируется до 30 ноября 2020 года.

Предусмотрена гарантия:

- на дорожное покрытие проезжей части - 48 месяцев;

- на дорожную разметку термопластиком - 2 месяцев;

- наа комплекты колодцев, камеры – 48 месяцев.