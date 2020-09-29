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На улице Рокоссовского, 2А в Пскове ликвидировали пешеходный переход

В управлении городского хозяйства назвали причину ликвидации пешеходного перехода на улице Рокоссовского, 2А в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города.

Так, ликвидированный нерегулируемый переход у этого дома располагался в 50 метрах от регулируемого на пересечении Рижского проспекта и улицы Рокоссовского. «На ликвидированном пешеходном переходе ранее были неоднократно зафиксированы наезды на пешеходов, и сохранение данного перехода в месте с напряженной транспортной обстановкой не представляется целесообразным», - пояснили в УГХ.

Добавим, оборудование пешеходных переходов в России регламентируется действующими нормами с учетом анализа транспортной обстановки. Согласно пункту 4.5.2.1 Межгосударственного стандарта ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие технические требования» пешеходные переходы через автомобильные дороги в населенных пунктах располагают через 200-300 метров.