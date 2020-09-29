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Проезд отремонтируют вдоль улицы Алтаева в Пскове до 15 октября

Глава Пскова Елена Полонская вместе с депутатом городской Думы Денисом Ивановым проконтролировала ремонт проездов, ведущих к социально важным объектам на округе №15. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

В настоящий момент на улице Алтаева, 8-22 и вдоль дома №76 по улице Инженерной ведется ремонт муниципального проезда. Рабочие уже установили бордюрный камень, произвели подсыпку щебнем. По просьбам жителей многоквартирных домов в некоторых местах понизили бордюрные камни.

В рамках контракта в этом году разработают проектно-сметную документацию для полной замены освещения у детского клуба единоборств и отремонтируют подъезд к нему. Кроме того, в скором времени на территории клуба установят воркаут-площадку по гранту.

Также подготовительные работы по благоустройству проезда начались у дома №7 на улице Новоселов.

По муниципальному контракту выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов в городе Пскове производится по адресам: улица Западная, 14 - проспект Энтузиастов, 7; улица Алтаева, 16, 18, 20 - улица Новоселов, 7; улица Ижорского Батальона, 5, 5А, 10; улица Леона Поземского, 60, 64; улица Герцена, 6А - улица Труда, 5; улица Труда, 18; Сиреневый бульвар, 13, 15 - улица Звездная, 20; улица Новоселов, 11-21; улица Индустриальная, 1; улица Шелгунова, 9/2 -15.

Срок выполнения работ - до 15 октября.