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Новые дорожные развязки в Пскове отвечают требованиям безопасности – Владимир Папорт

Новые дорожные развязки в Пскове отвечают всем требованиям безопасности. Об этом сообщил начальник отдела ГИБДД УМВД по городу Пскову Владимир Папорт 1 октября на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Владимир Папорт сказал, что в очередной раз хочет извиниться перед участниками дорожного движения за доставленные в 2020 году неудобства - за сложности с перемещением по городу ввиду дорожных ремонтов. «Окончательная картина видна, все-таки мы будем ездить по хорошим дорогам. Развязки будут отвечать требования безопасности», - отметил он.

В целом с начала года в Пскове произошло снижение общего количества ДТП (на 11%). Зафиксировано уменьшение числа раненых, а также количества ДТП с участием детей (25 с начала года – на 26% меньше по сравнению с прошлым годом).

Единственный показатель аварийности, по которому произошел рост, - это количество ДТП с участием пьяных водителей. Из 151 ДТП с начала года отмечено 16 таких случаев, в прошлом году - 12.

Владимир Папорт подчеркнул, что совместная работа с администрацией Пскова по повышению безопасности дорожного движения приносит свои результаты. Использование технических средств фотовидеофиксации позволило исключить из списка мест концентрации ДТП пешеходные переходы на улице Инженерной, 13 и Юбилейной, 14. За последнее время по этим адресам ни одного происшествия не зафиксировано, заметил он.