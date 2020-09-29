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При реконструкции Ольгинского моста в Пскове рассмотрят возможность устройства велодорожек

При реконструкции Ольгинского моста в Пскове будет рассматриваться возможность устройства велодорожек. Об этом рассказал заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий 1 октября на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Александр Грацкий отметил, что современные нормы не позволяют организовать двухполосные велодорожки. Согласно действующим стандартам при реконструкции двухсторонняя велодорожка должна иметь ширину не менее 2 метров, при новом строительстве – 3 метра.

На вопрос, возможен ли компромисс с велосипедистами по мосту 50-летия Октября, Александр Грацкий ответил отрицательно. Изменения возможны только при новой реконструкции моста, уточнил он.