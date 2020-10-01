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Назван следующий перекресток в Пскове, где введут круговое движение

Заместитель начальника управления городского хозяйства Александр Грацкий назвал еще один перекресток в Пскове, где может быть введено круговое движение. Об этом он сообщил 1 октября на пресс-конференции в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

На следующем заседании комиссии по безопасности дорожного движения будет рассмотрено предложение об устройстве кругового движения на пересечении улиц Шестака и Майора Доставалова. При этом геометрические параметры перекрестка меняться не будут, будет использоваться разметка и другие средства организации движения.

Александр Грацкий сообщил, что существует план реконструкции перекрестка улиц Кузнецкой и Карла Маркса. Срок реализации проекта он пока не может назвать. «Мы сейчас видим, какие пробки там создаются именно из-за отсутствия кругового движения», - сказал он.

По словам замначальника УГХ, как показала практика двух реконструкций (улиц Леона Поземского и Инженерной), автомобилистам стало намного проще. Когда работы доведут до логического завершения - появится круговое движение с двумя полосами, отдельная выделенная полоса для поворота направо - пробки будут сведены к минимуму или вовсе исчезнут.