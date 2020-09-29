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АвтоМир / Дороги

В центре Пскова 3 октября будет перекрыто движение транспорта

01.10.2020 17:45|ПсковКомментариев: 0

В Пскове будет перекрыто движение транспорта в субботу, 3 октября. Как сообщается в постановлении об ограничении движения администрации Пскова, в связи с проведением областной продовольственной ярмарки «Осень-2020» временно прекращается движение автотранспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, по Октябрьской площади, по улице Советской от улицы Детской до площади Ленина с 6:00 до 17:00.

В качестве объезда определены улица М.Горького и мост им 50-летия Октября.

При этом вводится временный запрет на стоянку транспортных средств по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, на Октябрьской площади, на улице Советской от улицы Детской до площади Ленина,  на улице Профсоюзной с 20:00 2 октября до 6:00 3 октября.

В этот же день в связи с проведением в Пскове финального этапа Чемпионата России по ралли – ралли «Псков 2020» вводится временное прекращение движения автотранспорта по площади Победы, улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина, улице Советской от улицы Гражданской до улицы Свердлова с 14:00 до 16:30.

Определены в качестве объездов улицы Калинина и 128-й Стрелковой дивизии.

Теги: #ограничения движения
Источник: Псковская Лента Новостей
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